Байден впервые появился на публике после заявления о выходе из гонки

На прошлой неделе американский лидер заразился коронавирусом и пропал из публичного поля. Согласно официальной версии, он находился на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр. Представители Республиканской партии потребовали от властей на фоне спекуляций в соцсетях о якобы смерти Байдена предоставить доказательства, что тот жив.