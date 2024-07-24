Bloomberg узнал о двух вариантах заморозки активов России в ЕС из-за США

Первый сценарий предполагает бессрочную заморозку активов, которая будет регулярно пересматриваться. Второй предусматривает продление санкций раз в 18, 24 или 36 месяцев, а не раз в полгода, как это предусмотрено сейчас.
Евросоюз, США и страны G7 (Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, Канада и сами Соединенные Штаты) несколько месяцев прорабатывают план по предоставлению Украине кредитов на сумму $50 млрд до конца 2024 года. Их планируется покрыть за счет прибыли, полученной от замороженных активов российского Центробанка. Соглашение лидеры стран G7 заключили на саммите в июне.
После начала военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов Банка России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Большая часть из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Российский Минфин в 2022 году оценил замороженные активы примерно в $300 млрд.
Однако, как отмечает Bloomberg, США выразили обеспокоенность в связи с тем, что режим санкций ЕС против России требует продления раз в шесть месяцев единогласным решением 27 государств-членов. Этот фактор может стать проблемой, если однажды заморозку не удастся возобновить, полагают в Вашингтоне.
Поэтому США просят Евросоюз предоставить более надежные гарантии того, что активы российского Центробанка останутся замороженными, заявил агентству высокопоставленный представитель американского Минфина.
Только Euroclear в 2023 году заработала €4,4 млрд на замороженных российских активах. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, в рамках первого транша доходов от активов России в начале августа Еврокомиссия получит €1,4 млрд. Эти средства направят на закупки для Украины, в том числе средств противовоздушной обороны и снарядов для артиллерии. Сами резервы останутся нетронутыми.
Кремль назвал перечисление Киеву доходов от российских активов воровством и пообещал организовать юридическое преследование всех, кто причастен к этому.