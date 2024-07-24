Bloomberg узнал о двух вариантах заморозки активов России в ЕС из-за США

Однако, как отмечает Bloomberg, США выразили обеспокоенность в связи с тем, что режим санкций ЕС против России требует продления раз в шесть месяцев единогласным решением 27 государств-членов. Этот фактор может стать проблемой, если однажды заморозку не удастся возобновить, полагают в Вашингтоне.