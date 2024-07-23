Байден впервые появился на публике после снятия с выборов

Джо Байден впервые появился на публике после спешного ухода на самоизоляцию из-за COVID-19. Никаких фото и видео с президентом США не было почти неделю, даже о выходе из предвыборной гонки он объявил через соцсети. Все это время СМИ и республиканцы строили теории о возможной гибели политика, а в Белом доме последовательно говорили о его выздоровлении. Куда пропал Байден и что ждет президента США после больничного — в материале «Газеты.Ru».