Зеленский заявил о необходимости завершить конфликт с РФ как можно скорее

В документ вошли всего три пункта из «формулы мира», предложенной ранее самим Зеленским. Речь идет о требованиях освободить всех военнопленных, обеспечить безопасность судоходства в Черном и Азовском морях, а также не допустить любые угрозы использования ядерного оружия. Пункт о выводе российских войск с территории Украины не был включен в документ.