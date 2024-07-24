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«Будет большая война». В США сделали пугающее заявление о России

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. На Ближнем Востоке разразится большая война между Израилем, «Хезболлой» и Ираном, в которую может быть вовлечена даже Россия, заявил главный редактор Forbes Стив Форбс.

Источник: Reuters

«Между Израилем, Хезболлой и Ираном назревает большая война. Столкновение неизбежно», — написал он.

По мнению Форбса, подобный конфликт быстро расширится, в него потенциально могут вступить не только США, но также может быть вовлечена и Россия.

«Единственный оставшийся вопрос — это время взрыва. Это может произойти в ближайшее время или немного позже», — полагает журналист.

Как отметил Форбс, ключевой горячей точкой станет граница Израиля и Ливана, на юге которого расположены позиции «Хезболлы».

Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения «Хезболла» ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера страны, которые оказались в аналогичной ситуации.