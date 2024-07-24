«Будет большая война». В США сделали пугающее заявление о России

«Между Израилем, Хезболлой и Ираном назревает большая война. Столкновение неизбежно», — написал он.
По мнению Форбса, подобный конфликт быстро расширится, в него потенциально могут вступить не только США, но также может быть вовлечена и Россия.
«Единственный оставшийся вопрос — это время взрыва. Это может произойти в ближайшее время или немного позже», — полагает журналист.
Как отметил Форбс, ключевой горячей точкой станет граница Израиля и Ливана, на юге которого расположены позиции «Хезболлы».
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения «Хезболла» ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера страны, которые оказались в аналогичной ситуации.