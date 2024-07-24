Лидеры демократов в Конгрессе поддержали кандидатуру Харрис в президенты

«Кандидатура Камалы Харрис воодушевила Демократическую партию и страну. Я решительно поддерживаю выдвижение Камалы Харрис на пост 47-го президента Соединенных Штатов Америки», — сказал Хаким Джеффрис на совместной пресс-конференции с Чаком Шумером (цитата по CNN).
Шумер поддержал однопартийца и рассказал, что во время их встречи 21 июля Камала Харрис рассказала о планах получить официальный статус кандидата в президенты самостоятельно, усиливая свою позицию «снизу вверх». «Теперь, когда процесс пошел снизу вверх, мы собрались здесь сегодня, чтобы оказать поддержку вице-президенту Камале Харрис», — сказал сенатор.
21 июля Джо Байден объявил, что отказывается от переизбрания и выходит из президентской гонки. Вместо себя для участия в выборах глава государства предложил Камалу Харрис. Для выдвижения вице-президенту необходимо набрать 1976 голосов делегатов. По данным опроса Associated Press, за нее готовы проголосовать 2538 делегатов.