Лидеры демократов в Конгрессе поддержали кандидатуру Харрис в президенты

Шумер поддержал однопартийца и рассказал, что во время их встречи 21 июля Камала Харрис рассказала о планах получить официальный статус кандидата в президенты самостоятельно, усиливая свою позицию «снизу вверх». «Теперь, когда процесс пошел снизу вверх, мы собрались здесь сегодня, чтобы оказать поддержку вице-президенту Камале Харрис», — сказал сенатор.