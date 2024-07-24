Антонов заявил о нежелании США говорить с Россией о возвращении дипсобственности

В 2017 году в рамках антироссийских санкций были закрыты генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне (оба в госсобственности) и его отделение в Нью-Йорке (арендуемое помещение). В 2018 году Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность). РФ расценила захват дипломатической собственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты.