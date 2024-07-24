Антонов заявил о нежелании США говорить с Россией о возвращении дипсобственности

«Вопрос о возвращении российской дипсобственности находится в центре нашей работы с первого дня, как американцы осуществили такой враждебный шаг. Проблема обсуждается на всех уровнях. Однако в Вашингтоне говорить с нами не хотят и ограничиваются лишь отписками в ответ на российские требования», — сообщил Антонов.
Посол также добавил, что Россия никогда не смирится с таким положением вещей и будет продолжать требовать возвращения российских зданий и имущества. «Разумеется, без урегулирования данной непристойной ситуации, которая была создана властями Соединенных Штатов, никакая нормализация российско-американских отношений невозможна», — отметил российский дипломат.
В 2017 году в рамках антироссийских санкций были закрыты генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне (оба в госсобственности) и его отделение в Нью-Йорке (арендуемое помещение). В 2018 году Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность). РФ расценила захват дипломатической собственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты.