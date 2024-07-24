Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Антонов заявил о нежелании США говорить с Россией о возвращении дипсобственности

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Вашингтон полностью остановил диалог по вопросу возвращения российской дипломатической собственности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на посла РФ в США Анатолия Антонова.

Источник: РИА "Новости"

«Вопрос о возвращении российской дипсобственности находится в центре нашей работы с первого дня, как американцы осуществили такой враждебный шаг. Проблема обсуждается на всех уровнях. Однако в Вашингтоне говорить с нами не хотят и ограничиваются лишь отписками в ответ на российские требования», — сообщил Антонов.

Посол также добавил, что Россия никогда не смирится с таким положением вещей и будет продолжать требовать возвращения российских зданий и имущества. «Разумеется, без урегулирования данной непристойной ситуации, которая была создана властями Соединенных Штатов, никакая нормализация российско-американских отношений невозможна», — отметил российский дипломат.

В 2017 году в рамках антироссийских санкций были закрыты генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне (оба в госсобственности) и его отделение в Нью-Йорке (арендуемое помещение). В 2018 году Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность). РФ расценила захват дипломатической собственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты.

дипломатия