СМИ: Украина открыла новый фронт против России

«Мы были разочарованы отсутствием смелости у ряда стран, которых считали союзниками. Нам до сих пор кажется немыслимым, что многие страны не осуждают действия (России — Прим. Ред.), по крайней мере в моральном плане», — пожаловался в беседе с изданием посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров.