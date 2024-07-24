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СМИ: Украина открыла новый фронт против России

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Украина пытается расстроить планы Москвы в Африке, пытаясь развивать дипотношения со странами региона, пишет французский журнал Le Point.

Источник: © РИА Новости

«В последние месяцы Украина активизирует африканское направление своей дипломатии за счет открытия новых посольств», — говорится в материале.

Как напоминает автор статьи, многие страны Черного континента отказались выступить против России после начала спецоперации на Украине.

«Мы были разочарованы отсутствием смелости у ряда стран, которых считали союзниками. Нам до сих пор кажется немыслимым, что многие страны не осуждают действия (России — Прим. Ред.), по крайней мере в моральном плане», — пожаловался в беседе с изданием посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров.

Киев, сообщается в материале, пытается нарастить свое влияние в Африке. До конца 2024 года Украина планирует открыть в регионе 20 посольств, при этом у России диппредставительств вдвое больше.

«В условиях гибридного конфликта с Россией, который, похоже, будет продолжаться еще долго, Киев намерен <…> лоббировать свои интересы в столь важном для Москвы регионе», — заключается в статье.

Россия в последнее время активно развивает отношения со странами Африки. Летом прошлого года в Санкт-Петербурге прошел саммит Россия — Африка, на который приехали делегации из 48 стран. Как указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ряд стран «достаточно ревностно» относятся к стратегии Москвы, России надо хорошо работать, чтобы выдерживать конкуренцию в регионе.