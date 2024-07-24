Журналист Джонсон о Байдене: С ним произошло что-то ужасное

Американский журналист и политический обозреватель Бенни Джонсон в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) прокомментировал видео с первым публичным появлением президента США Джо Байдена после заражения коронавирусом.
Он обратил внимание на походку главы Белого дома.
«Джо Байден едва может ходить. Произошло что-то ужасное. Это не COVID. Он болен», — написал Джонсон, добавив, что сообщение о положительном тесте на коронавирус стало «масштабной операцией прикрытия».
Напомним, во вторник Байден впервые появился на публике после объявления о выходе из предвыборной гонки. Американский лидер был запечатлен репортерами взбирающимся на трап борта, следующего в Вашингтон. На записи видно, что он плохо ходит и держится за стенку.
По информации издания The Dossier, президенту США во время поездки в Лас-Вегас потребовалась экстренная медицинская помощь, а заболевание коронавирусом стало лишь предлогом для того, чтобы срочно увезти американского лидера.