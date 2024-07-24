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Осторожно, иноагенты! В библиотеках Хабаровска появились предупреждающие объявления

Предупреждения о публикациях иноагентов появились в хабаровских библиотеках.

Источник: Комсомольская правда

В городских пабликах обсуждают новость о появлении предупреждающих табличек в библиотеках. В объявлениях говорится, что в периодических изданиях могут быть опубликованы статьи иноагентов. Подробнее в материале «КП» — Хабаровск".

Действительно, в Дальневосточной государственной научной библиотеке такие информационные таблички есть. Директор учреждения Татьяна Якуба объяснила, что их появление связано с законопроектом Государственной думы от 26 марта 2024 года.

В соответствии с принятым федеральным законом «О библиотечном деле», читателей обязаны уведомлять, что в газетах и журналах могут встречаться материалы иноагентов.

— Читатели должны знать, что в изданиях могут встречаться публикации иноагентов. Это нормативно-законодательная база, согласно которой работает наша библиотека, — сказала Татьяна Юрьевна.

Справка «КП»: иноагент (иностранный агент) — статус, присваиваемый в России лицам, которые получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием.

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