Осторожно, иноагенты! В библиотеках Хабаровска появились предупреждающие объявления

В городских пабликах обсуждают новость о появлении предупреждающих табличек в библиотеках. В объявлениях говорится, что в периодических изданиях могут быть опубликованы статьи иноагентов. Подробнее в материале «КП» — Хабаровск".
Действительно, в Дальневосточной государственной научной библиотеке такие информационные таблички есть. Директор учреждения Татьяна Якуба объяснила, что их появление связано с законопроектом Государственной думы от 26 марта 2024 года.
В соответствии с принятым федеральным законом «О библиотечном деле», читателей обязаны уведомлять, что в газетах и журналах могут встречаться материалы иноагентов.
— Читатели должны знать, что в изданиях могут встречаться публикации иноагентов. Это нормативно-законодательная база, согласно которой работает наша библиотека, — сказала Татьяна Юрьевна.
Справка «КП»: иноагент (иностранный агент) — статус, присваиваемый в России лицам, которые получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием.