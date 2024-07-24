Япония заявила протест России из-за санкций против японских граждан

В Токио опасаются, как отметил ранее дипломатический источник телеканала NHK, что российские санкции «могут оказать психологическое давление на японские компании, которые хотят принять участие в помощи по восстановлению Украины». В связи с этим канал обратил внимание, что внесенный в санкционный список глава JICA в июле посещал Украину, основатель Rakuten в сентябре прошлого года сопровождал занимавшего пост главы МИД Ёсимасу Хаяси во время визита на Украину, а корпорация Nikken поставила Киеву технику для разминирования. В санкционном списке «в основном представители организаций и компаний, занимающихся помощью восстановлению и реконструкции Украине», добавил телеканал.