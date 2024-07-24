Будущий новый бизнес-омбудсмен Приморья пообещала вывести предпринимателей из серой зоны

«Вы понимаете, что Приморский край — портовый край? Я не буду спрашивать, что такое люмпсум и чем он отличается от бербоута, что такое сдать на класс или кто такие стивидоры. Я вас спрошу про другое. Каким образом планируете простроить работу законодательной и исполнительной власти с бизнес-сообществами? Будет ли это взаимодействие с вашей помощью конструктивным? Какая у вас вообще политика?», — поинтересовалась Терендина, добавив, что «наша задача — развитие Приморского края, надо чтобы как кулак все работали в единой команде».