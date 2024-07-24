Будущий новый бизнес-омбудсмен Приморья пообещала вывести предпринимателей из серой зоны

Парламент Приморского края согласовал на пост бизнес-омбудсмена региона предложенную губернатором кандидатуру общественницы и предпринимательницы из Новосибирска Наталии Кошелевой. Ее выдвинуло Приморское отделение «Опоры России». В случае согласования федеральным бизнес-омбудсменом она в сентябре сменит Марину Шемилину, проработавшую на посту уполномоченного 10 лет. Кандидат озвучила на очередном заседании Заксобрания свои планы, упомянув в числе задач вывод бизнеса из серой зоны. От депутатского корпуса прозвучал один вопрос — о понимании специфики региона и способности выстроить конструктивное взаимодействие с бизнес-сообществом и властями, сообщает ИА PrimaMedia.
Срок полномочий Марины Шемилиной, занимающей пост бизнес-омбудсмена Приморья с 2014 года (ее переутвердили в 2019-м), завершается 9 сентября. И ее переизбрание на третий срок уже невозможно по действующему в Приморье законодательству. В краевом законе прописаны ограничения по срокам пребывания в должности уполномоченного: не более двух сроков подряд по пять лет.
Согласно закону, уполномоченный назначается на должность губернатором с учетом мнения предпринимательского сообщества региона по согласованию с Заксобранием и уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей сроком на пять лет.
Как писало ИА PrimaMedia, по итогам приема документов от субъектов выдвижения оказалось, что мнение предпринимательского сообщества региона разделилось. От организаций поступило две кандидатуры.
Приморское отделение «Опоры России» подало пакет документов на выдвижение в омбудсмены исполнительного директора Новосибирского отделения «Опоры России», руководителя GR-агентства Наталии Кошелевой.
В свою очередь, «Деловая Россия», РСПП, «Лига предпринимателей Владивостока», Ассоциация юристов Приморского края и ряд других организаций (всего 15 объединений) инициировали выдвижение альтернативного своего местного кандидата — преемницу действующего бизнес-омбудсмена, руководителя аппарата уполномоченного по правам предпринимателей Елену Ромашко. Но организации получили отказ в принятии документов из-за ошибок. После внесения дополнений в документы в итоге зарегистрировали от одной организации — «Конгресса промышленников и предпринимателей “Приморье” (структура “Российского союза промышленников и предпринимателей” (РСПП)).
Как проинформировал на заседании Заксобрания зампред правительства Приморья Николай Стецко, губернатор поддержал кандидатуру 41-летней Наталии Кошелевой.
Чиновник представил ее резюме, отметив 15-летний управленческий и общественный опыт и перечислив регалии кандидата. Все они связаны с деятельностью в Новосибирской области, из которой кандидат, видимо, должна будет переехать в Приморский край на постоянное место жительства.
Так, Наталия Кошелева является вице-президентом Ассоциации малоформатной торговли, исполнительным директором Новосибирского областного отделения «Опоры России», экспертом рабочей группы в сфере развития конкуренции при аппарате правительства РФ, зампредом Общественного совета при министерстве региональной политики Новосибирской области, председателем Общественного совета федерального проекта «Женское движение Единой России» в Новосибирской области, заместителем председателя президиума и соучредителем Регионального общественного движения «Женская ассамблея Новосибирской области».
Отметим, что в декабре 2023 года Новосибирское отделение «Опоры России» выдвигало ее на должность уполномоченного по правам предпринимателей, но пост был сохранен за действующим бизнес-омбудсменом Новосибирской области Николаем Мамулатом.
После представления кандидат взяла слово и коротко рассказала о программе действий.
«Как мне видится, важно вести работу в муниципальных образованиях. Важно актуализировать общественных помощников, потому что не во всех муниципалитетах сейчас есть эти помощники. Важно наладить взаимодействие со всеми общественными организациями как из большой “четверки”, так и отраслевыми ассоциациями и союзами. Важная часть работы и задача уполномоченного — формировать условия для перевода предпринимателей из серой зоны в белую. Добросовестные предприниматели заинтересованы в равных условиях ведения деятельности», — озвучила Наталия Кошелева.
В ее программе 10 пунктов, но кандидат не стала погружать депутатов в детали, предоставив им время для вопросов. Но у депутатского корпуса их практически и не было. Только член фракции КПРФ Любовь Терендина решила спросить новосибирскую общественницу о понимании специфики незнакомого ей региона и планах по выстраиванию отношений с местным бизнес-сообществом.
«Вы понимаете, что Приморский край — портовый край? Я не буду спрашивать, что такое люмпсум и чем он отличается от бербоута, что такое сдать на класс или кто такие стивидоры. Я вас спрошу про другое. Каким образом планируете простроить работу законодательной и исполнительной власти с бизнес-сообществами? Будет ли это взаимодействие с вашей помощью конструктивным? Какая у вас вообще политика?», — поинтересовалась Терендина, добавив, что «наша задача — развитие Приморского края, надо чтобы как кулак все работали в единой команде».
«Воспринимаю это как напутствие», — отреагировала Наталия Кошелева на выступление депутата.
В ответ на реплику она заметила, что в докладах бизнес-омбудсмена за прошлые годы не нашла проблематики по правам портовиков, а проблемы у предпринимателей, по ее мнению, пересекаются по всей стране.
«Конечно, есть специфика у каждого субъекта, и Приморский край, Владивосток — портовый город… При этом изучив доклады уполномоченного понимаю, что основная доля проблем, которые существуют у бизнеса, одна по всей стране. В основном, это вопросы, связанные с торговлей, услугами, общественным питанием. Готова вникать, привлекать экспертов. Когда я говорила о том, что важно работать в муниципальных образованиях, я вижу эту работу только при взаимодействии с депутатами, главами или заместителями глав по экономике и отраслевыми экспертами, бизнес-сообществами», — сказала Кошелева.
По ее кандидатуре прошло тайное голосование. Руководитель фракции ЛДПР Андрей Андрейченко, которого сделали главой счетной комиссии, торопился поздравить Наталию Кошелеву с избранием и не озвучил, как распределились голоса.
«Подвели итоги. По результатам тайного голосования сюрприза не произошло. Кандидатура согласована. Наталья Александровна, поздравляю с должностью», — сказал депутат.
Парламентарии уточнили, единогласно ли проголосовали. Как проинформировала пресс-служба Заксобрания Приморья, кандидатуру Наталии Кошелевой поддержал 31 законодатель, 3 — проголосовали против.
Отметим, что законом предусмотрено также согласование федеральным бизнес-омбудсменом, после чего губернатор утвердит кандидатуру нового уполномоченного по правам предпринимателей Приморья.