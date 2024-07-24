В омском онкодиспансере сменился руководитель

Как стало известно «СуперОмску», сменилось руководство клинического онкологического диспансера Омской области. По данным «СуперОмска», вместо Дмитрия Маркелова, который возглавлял медучреждение, бразды правления официально переданы Андрею Доронину. Однако в статусе не главного врача, а исполняющего обязанности главного врача. Доронин был и является заместителем главврача по медицинской части, то есть начмедом.