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В омском онкодиспансере сменился руководитель

Как стало известно «СуперОмску», сменилось руководство клинического онкологического диспансера Омской области. По данным «СуперОмска», вместо Дмитрия Маркелова, который возглавлял медучреждение, бразды правления официально переданы Андрею Доронину. Однако в статусе не главного врача, а исполняющего обязанности главного врача. Доронин был и является заместителем главврача по медицинской части, то есть начмедом.

Отметим, смена кадров произошла на фоне назначения Дмитрия Маркелова министром здравоохранения Омской области. Ранее «СуперОмск» сообщал о том, что Маркелов досрочно сдал депутатский мандат Омского городского Совета, его полномочия прекратились 3 июля 2024 года.

Отметим, врач — акушер-онколог Доронин в 2007 году окончил Читинскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело». Он прошел множество профессиональных переподготовок и повышений квалификации.

В клиническом онкологическом диспансере он работает с 2013 года, то есть уже 11 лет. Он является практикующим хирургом.