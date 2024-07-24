В омском онкодиспансере сменился руководитель

Отметим, смена кадров произошла на фоне назначения Дмитрия Маркелова министром здравоохранения Омской области. Ранее «СуперОмск» сообщал о том, что Маркелов досрочно сдал депутатский мандат Омского городского Совета, его полномочия прекратились 3 июля 2024 года.
Отметим, врач — акушер-онколог Доронин в 2007 году окончил Читинскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело». Он прошел множество профессиональных переподготовок и повышений квалификации.
В клиническом онкологическом диспансере он работает с 2013 года, то есть уже 11 лет. Он является практикующим хирургом.