Во Владивосток прибыл боевой корабль ВМС Вьетнама

Фрегат «Хунг Дао» построен на Зеленодольском судостроительном заводе им. А. М. Горького по проекту 11661Э «Гепард-3.9». Спущен на воду 27 апреля 2016 года и 27 октября 2017 года был доставлен транспортным судном Rolldock Star на вьетнамскую военно-морскую базу Камрань. Это третий из четырех фрегатов, построенных для Вьетнама.