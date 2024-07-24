Во Владивосток прибыл боевой корабль ВМС Вьетнама

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл — РИА Новости. Боевой корабль ВМС Социалистической Республики Вьетнам в среду прибыл во Владивосток с деловым заходом, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
«Сегодня во Владивосток с деловым заходом прибыл фрегат “Хунг Дао” Военно-морских сил Социалистической Республики Вьетнам. После швартовки корабля в главной базе ТОФ среди российских боевых кораблей на берегу состоялась церемония встречи иностранных моряков под руководством командующего Приморской флотилии разнородных сил ТОФ контр-адмирала Алексея Сысуева», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для моряков будут организованы культурные мероприятия, в том числе экскурсии по городу и посещение музея ТОФ. Деловой заход продлится до 31 июля.
Фрегат «Хунг Дао» построен на Зеленодольском судостроительном заводе им. А. М. Горького по проекту 11661Э «Гепард-3.9». Спущен на воду 27 апреля 2016 года и 27 октября 2017 года был доставлен транспортным судном Rolldock Star на вьетнамскую военно-морскую базу Камрань. Это третий из четырех фрегатов, построенных для Вьетнама.