Демешин подал документы для регистрации на выборы губернатора края

Дмитрий Демешин подал документы для участия в выборах губернатора Хабаровского края. Об этом врио главы региона сообщил в своём Telegram-канале.
Как отметил Демешин, своим решением баллотироваться он намерен оправдать доверие жителей региона и Президента РФ Владимира Путина. Ключевыми пунктами его программы станут защита интересов хабаровчан и улучшение качества жизни в крае. Этим установкам врио старается полноценно следовать уже сейчас.
«Постараюсь и в будущем сделать наш край лучше — не только развивая экономику, но и отстаивая ваши права. Наша общая задача — сделать так, чтобы Хабаровский край был без окраин, чтобы каждый населённый пункт был благоустроен и благополучен. Надеюсь, смогу послужить на благо региона», — сказал он.
Одной из первоочередных задач, лежащих перед краевой исполнительной властью, глава региона назвал разработку новой стратегии социально-экономического развития, основанной на реальных запросах людей. Демешин также отметил, что для защиты интересов населения и обеспечения справедливости он не пожалеет никаких усилий, подчеркнув — в этом его позиция совпадает с идеологией партии «Единая Россия», которая поддержала его кандидатуру на конференции.
Также врио губернатора предложил трех кандидатов в сенаторы от исполнительной власти. Ими стали Андрей Базилевский, имеющий опыт работы в системе образования и внутренней политике, Наталья Болоняева, долгое время проработавшая в медицинском центре «Вивея», а также Андрей Сережников, отличившийся профессионализмом при работе в органах государственной безопасности. Демешин заявил, что эти кандидаты доказали свою готовность работать на благо края.
Как отмечают политические эксперты, выдвижение Демешина на выборы губернатора от «Единой России» — необходимый процедурный момент, не связанный с электоральным противостоянием. Врио, будучи представителем команды Президента РФ, стремится заслужить доверие людей, сосредоточившись на развитии края и решении актуальных вопросов — а «Единая Россия» доказала свою способность справляться с проблемами региона, что отражается в её высоких рейтингах. Соответственно, глава края намерен задействовать партийный ресурс, чтобы справляться со своими обязанностями более эффективно.