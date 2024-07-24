Демешин подал документы для регистрации на выборы губернатора края

«Постараюсь и в будущем сделать наш край лучше — не только развивая экономику, но и отстаивая ваши права. Наша общая задача — сделать так, чтобы Хабаровский край был без окраин, чтобы каждый населённый пункт был благоустроен и благополучен. Надеюсь, смогу послужить на благо региона», — сказал он.