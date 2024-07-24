Текслер: Развитие села для Челябинской области — стратегический приоритет

«Уже с этого года мы обнуляем ставку единого сельскохозяйственного налога. Мы один из немногих регионов страны, где применяется такая форма поддержки селян. Активно занимаемся импортозамещением. На Дне поля представлены, в том числе, образцы техники, которая производится в Челябинской области, и это направление необходимо развивать, как и применение цифровых технологий, в том числе дронов, в сельском хозяйстве. Это крайне актуальное направлением, мы его будем также поддерживать», — подчеркнул Алексей Текслер.