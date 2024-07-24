Текслер: Развитие села для Челябинской области — стратегический приоритет

Более 80 участников, сотни гостей, показ современной российской и зарубежной сельхозтехники, презентация передовых решений в сфере автоматизации, роботизации и цифровизации отрасли, демонстрация достижений науки в отрасли растениеводства, животноводства, ветеринарии, новых сельскохозяйственных культур и методик их возделывания — все это о выставке «День поля-2024», которая стартовала на юге Челябинской области 23 июля. О достижениях южноуральского АПК — в материале АН «Доступ».
Впервые крупный сельский форум принимает Нагайбакский район. Среди гостей первого дня выставки были губернатор Челябинской области Алексей Текслер и руководитель департамента Минсельхоза России Роман Некрасов.
В своем приветственном слове Текслер поблагодарил аграриев за весомый вклад в экономику региона и обеспечение продовольственной безопасности всей страны. Он отметил сохраняющееся лидерство Челябинской области в производстве продуктов питания и объемах агроэкспорта — таких результатов во многом удалось достичь благодаря системной господдержке, в том числе в части приобретения семян, минеральных удобрений, техники — за последние пять лет было закуплено более 5 тыс. сельхозмашин.
«Уже с этого года мы обнуляем ставку единого сельскохозяйственного налога. Мы один из немногих регионов страны, где применяется такая форма поддержки селян. Активно занимаемся импортозамещением. На Дне поля представлены, в том числе, образцы техники, которая производится в Челябинской области, и это направление необходимо развивать, как и применение цифровых технологий, в том числе дронов, в сельском хозяйстве. Это крайне актуальное направлением, мы его будем также поддерживать», — подчеркнул Алексей Текслер.
Роман Некрасов, в свою очередь, напомнил, что президент поставил перед АПК масштабные задачи: к 2030 году увеличить объемы аграрного экспорта в полтора раза, и на 25% — валовые объемы производства сельскохозяйственной продукции. «Задача Минсельхоза России — создать дополнительные инструменты, принять дополнительные решения, которые необходимы агропромышленному комплексу региона для дальнейшего развития и устойчивого функционирования на протяжении многих лет. Мы сегодня сохраняем льготную ставку по лизинговым сделкам, выделяем дополнительные ресурсы на поддержку отечественной селекции и семеноводства, запустилась программа льготного кредитования», — отметил Роман Некрасов.
В рамках выставки был торжественно запущен новый завод для обработки и хранения семян. Селекционно-семеноводческий комплекс компании «Ситно», за два года построенный на территории Агаповского района, позволит получать качественные семена, адаптированные к почвенно-климатическим особенностям российских регионов. Мощность проекта составит 10 тыс. тонн семян зерновых культур в год, и ожидается, что он не только закроет потребность в производстве семян для головной компании «Агро-Ситно», но и будет производить семена для продажи.
По словам председателя совета директоров компании «Ситно» Павла Журавского, на заводе установлено самое современное оборудование и будут применяться мировые технологии, которые помогут выполнить задачу губернатора по повышению урожайности зерновых культур на Южном Урале, в зоне рискованного земледелия. «Мы понимаем, что семеноводство, селекция — это перспектива для роста. Надеюсь, данное решение позволит грамотно работать с наукой, с предпринимателями и фермерами, и наш завод будет способствовать улучшению качества показателей урожайности и валового сбора на полях. И вскоре мы увидим результат нашей работы на полках торговых сетей и рынков в виде готовых блюд, в виде продукции», — отметил Павел Журавский, поблагодарив правительство Челябинской области за постоянную поддержку.
Завод укомплектован специализированным технологическим оборудованием для полного цикла подработки семян и доведения их до необходимых посевных кондиций. На предприятии будут работать линия предварительной очистки и промежуточного хранения семенного материала, семенная линия и линия протравливания. Также комплекс включает элеватор, здание для четырех напольных складов.
Глава региона высоко оценил этот «очередной шаг на пути к импортозамещению и достижению технологического и технического лидерства Челябинской области: “Для подтверждения лидерства региону нужны новые проекты, и этот завод — один из таких. Комплекс позволит нам управлять многими важными процессами, готовить зерно к посевной, добиваться роста урожайности для повышения эффективности. Я благодарен компании “Ситно” за то, что здесь, в Челябинской области, реализуются такие масштабные проекты, которые позволят развивать агропромышленный комплекс”.
Губернатор также отметил роль Минсельхоза России в реализации крупных проектов в АПК — проект реализован с участием федерального и регионального бюджетов — и подчеркнул, что область готова и впредь помогать развитию местных проектов в отрасли: «Для нашего региона развитие села — стратегический приоритет. Сильное село, вложения в его жителей, создание рабочих мест, рост доходов населения, возможность жителям реализовывать свои знания и опыт — это условие дальнейшего развития Челябинской области», — подчеркнул Алексей Текслер.
Представитель Минсельхоза Роман Некрасов назвал запуск завода новым шагом к повышению устойчивости и эффективности аграрного бизнеса Южного Урала и подчеркнул, что подобные объекты «не появляются на пустом месте». «Они возникают только в тех субъектах, где губернатор лично, региональная власть занимаются и держат под пристальным вниманием вопросы инвестиций в АПК», — добавил Роман Некрасов.
Добавим, сегодня, 24 июля, сельский форум продолжат конкурс профмастерства трактористов-машинистов сельхозпредприятий региона, конкурс молодых семей на сельских территориях, а также концерт творческих коллективов из муниципалитетов области.