Министр иностранных дел Беларуси прибыл с официальным визитом в КНДР

В последний раз о посещении Пхеньяна представителями белорусского внешнеполитического ведомства сообщалось в декабре 2018-го, тогда столицу Северной Кореи посещал начальник главного управления Азии, Африки и Латинской Америки Виктор Рыбак. Он встретился с замминистра иностранных дел Им Чхон Илем и обсудил с северокорейскими коллегами развитие двусторонних отношений в различных областях и взаимодействие на международной арене.