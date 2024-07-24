Министр иностранных дел Беларуси прибыл с официальным визитом в КНДР

В сообщении отмечается, что белорусский министр прибыл в страну с официальным визитом во вторник по приглашению МИД КНДР.
Ранее белорусское внешнеполитическое ведомство также сообщало, что Рыженков направился с визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику. Как отметили в МИД, этот визит — ответный.
В апреле 2024 года в Пхеньяне прошла встреча заместителей министров иностранных дел Беларуси и КНДР Евгения Шестакова и Им Чхон Иля. Тогда стороны договорились об активизации контактов на высоком уровне.
Первый визит
Это первый за несколько лет визит высокопоставленной делегации Беларуси в КНДР.
В последний раз о посещении Пхеньяна представителями белорусского внешнеполитического ведомства сообщалось в декабре 2018-го, тогда столицу Северной Кореи посещал начальник главного управления Азии, Африки и Латинской Америки Виктор Рыбак. Он встретился с замминистра иностранных дел Им Чхон Илем и обсудил с северокорейскими коллегами развитие двусторонних отношений в различных областях и взаимодействие на международной арене.
Кроме того, руководители обеих стран обмениваются поздравительными телеграммами по случаям госпраздников, но визиты высокопоставленных представителей Минска в Пхеньян в последние годы не проводились.