Губернатор Игорь Кобзев встретился с жителями Тайшетского района

Капремонт и кадровый вопрос в школах, состояние дорог и социальных объектов, подготовка к отопительному сезону и благоустройство — обо всем этом жители Тайшета и района задали вопросы губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву, который находится в территории с рабочей поездкой. На встрече присутствовали зампредседателя ЗС региона Наталья Дикусарова, глава Тайшетского муниципального образования Александр Кузин, министры областного правительства, депутаты, представители местной администрации.
— Диалог получился очень конструктивным, содержательным. Понимаем, что есть сложности, иначе и не нужно было бы приезжать. Это хорошая, нужная практика, — рассказал Игорь Кобзев. — Тайшет — важная территория. Мы поговорили про строительство и введение в эксплуатацию школ в Старом Акульшете и в самом Тайшете на 1275 мест, про поликлинику на тысячу посещений, про дороги и учреждения спорта, образования, культуры.
Глава региона вручил пятерым бойцам спецоперации, пришедшим на мероприятие вместе с семьями, памятные часы. А местные жители, которые помогают участникам СВО и их близким, собирают гуманитарную помощь, получили благодарности губернатора. Игорь Кобзев сказал, что очень важно сейчас отметить тех людей, кто старается помочь военнослужащим. Память погибших почтили минутой молчания.
После встречи в территории наметили план задач, которые касаются ремонта дорог, тротуаров и системы водоотведения.