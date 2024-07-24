Андрей Травников представил Мишустину результаты модернизации здравоохранения Новосибирской области

В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили, что вчера, 23 июля 2024 года, на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным губернатор региона Андрей Травников рассказал о результатах модернизации первичного звена здравоохранения области.
Он отметил, что Новосибирская область начала системную работу по развитию материальной базы здравоохранения еще до запуска нацпроекта в 2018 году, используя региональные программы и сотрудничество с частными партнерами.
Также Травников рассказал, что на сегодняшний день в Новосибирской области с 2018 года построено 156 ФАПов и амбулаторий, 39 онкологических, сосудистых, гемодиализных центров, 11 стационаров, а также отремонтировано 290 зданий медицинских учреждений.