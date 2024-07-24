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Лукашенко произвел кадровые перестановки в судебном корпусе Беларуси

Лукашенко подписал указ о назначении и освобождении судей.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в судебном корпусе Беларуси. Глава государства во вторник, 23 июля, подписал указ № 298 о назначении и освобождении судей, проинформировали в пресс-службе президента.

Сообщается, что главой экономического суда Могилевской области был назначен Дмитрий Федорцов. До указанного назначения он занимал должность заместителя председателя экономического суда Гомельской области. В пресс-службе отметили, что кадровые изменения затронули другие суды как областного, так и районного уровней.

Лукашенко Александр