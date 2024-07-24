Лукашенко произвел кадровые перестановки в судебном корпусе Беларуси

Сообщается, что главой экономического суда Могилевской области был назначен Дмитрий Федорцов. До указанного назначения он занимал должность заместителя председателя экономического суда Гомельской области. В пресс-службе отметили, что кадровые изменения затронули другие суды как областного, так и районного уровней.