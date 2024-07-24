СК: Польша не ответила на запрос Минска о правовой помощи по делу о мигрантах

Представитель Следственного комитета напомнил, что в рамках уголовного дела против должностных лиц Польши белорусской стороной был допрошен польский солдат Эмиль Чечко. Этот допрос был записан на видео, его показания хранятся в материалах уголовного дела.
Кроме того, по его описаниям были составлены фотороботы, которые также имеются в материалах уголовного дела, добавил замначальника.
«Мы направляли в Польшу поручение о правовой помощи, о допросе конкретных лиц, на которых ссылался этот польский военнослужащий — с фамилиями и именами. Однако нам до сих пор никто ответа на эту просьбу не предоставил».
Он также напомнил, что в своих показаниях Чечко рассказывал об «ужасающих фактах». В частности, он говорил, что около 200 человек были расстреляны польскими силовиками.
«При получении доступа к тем местам, о которых говорил этот польский военнослужащий, думаю, цифра может быть в десятки раз больше», — полагает представитель комитета.
Призывы остановить насилие
В эфире гостелеканала также показали интервью с мужчиной по имени Али, который работает переводчиком и сотрудничал с Международной организации по миграции по оказанию психологической помощи мигрантам.
Он заявил, что при нем «все избитые и искалеченные обратились к Международной организации по миграции, ООН с призывом остановить насилие и защитить их».
Также в эфире «Беларусь 1» прозвучало, что все материалы отправлены адресатам. Среди них — генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, генеральный директор Международной организации по миграции Эми Поуп, верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, спецдокладчик ООН по вопросу о правах мигрантов Гехад Мади, спецпредставитель генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджиния Гамба.
История Чечко
Чечко — польский военнослужащий, который в конце декабря 2021 года пересек польско-белорусскую границу и попросил политическое убежище в Беларуси. Он давал интервью СМИ, сообщал о фактах убийств мигрантов на границе польскими пограничниками.
Прокуратура Белостока возбудила уголовное дело в отношении Чечко, ему грозило от года до десяти лет лишения свободы. Сам сбежавший солдат утверждал, что в Польше ему грозит смерть. 17 марта 2022 года стало известно, что Чечко нашли мертвым в минской квартире, в которой он жил. Следственный комитет Беларуси инициировал проверку.