В Париж прибыл новый посол Узбекистана во Франции

Нодиру Ганиеву 52 года. Он окончил Ташкентский государственный университет (ныне Национальный университет Узбекистана) по специальности филолог-востоковед. С 1994 года работает в системе МИД, занимал различные должности в центральном аппарате и дипломатических миссиях страны за границей. До назначения в Швецию занимал должность начальника управления МИД по сотрудничеству со странами Европы и институтами Евросоюза.