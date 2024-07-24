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В Париж прибыл новый посол Узбекистана во Франции

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В столицу Франции прибыл новый посол Узбекистана Нодир Ганиев, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Ранее он работал временным поверенным в делах, а с октября 2023 года — первым послом Узбекистана в Швеции. Напомним, что диппредставительство в Стокгольме было открыто в 2022 году и стало 36-м посольством Узбекистана в зарубежных странах.

Нодиру Ганиеву 52 года. Он окончил Ташкентский государственный университет (ныне Национальный университет Узбекистана) по специальности филолог-востоковед. С 1994 года работает в системе МИД, занимал различные должности в центральном аппарате и дипломатических миссиях страны за границей. До назначения в Швецию занимал должность начальника управления МИД по сотрудничеству со странами Европы и институтами Евросоюза.

В Париже Нодир Ганиев сменил Сардора Рустамбаева, который возглавлял посольство Узбекистана во Франции в 2018—2023 годах. Сегодня Рустамбаев работает в должности посла в Индии.