Мишустин назвал увлажнитель воздуха недооцененным предметом

«Очень недооцененная вещь — увлажнитель. Общаясь с врачами, регулярно слышу о том, что обязательно нужно следить за влажностью воздуха. Особенно для маленьких детишек. И то, что вы показываете универсальный прибор, который может работать с любой водой, — это очень важно. Потому что, вы знаете, обычно есть требование — заливать дистиллированную воду. И если он решает вопросы, связанные с качеством заливаемой воды, очищает, дает нормальную влагу — это очень важно. Всем бы порекомендовал», — похвалил разработку Мишустин.