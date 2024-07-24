Военная операция на Украине, день 882-й

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08:46 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на стационарном лечении в больницах Белгорода остаются 50 пострадавших из-за обстрелов и атак ВСУ с помощью беспилотников.
08:37 Две мирных жительницы города Горловка Донецкой народной республики пострадали в результате атаки со стороны ВСУ, заявил мэр города Иван Приходько.
08:33 ❗️FT выяснил, что послы 27 стран — членов ЕС встретятся 24 июля, чтобы обсудить предложение ЕК о «бессрочной иммобилизации» активов ЦБ России.
08:30 «Страна.ua» сообщила об ударах по Харькову и Измаилу.
08:23 ❗️Украинские беспилотники ночью атаковали неработающее предприятие во Льгове Курской области, возгорание потушено, проинформировал губернатор региона Алексей Смирнов.
08:21 Министр обороны России Андрей Белоусов отметил заслуги 15-го гвардейского мотострелкового полка и 13-го гвардейского танкового полка, установивших контроль над населенными пунктами Розовка и Песчаное в зоне СВО.
«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав», — говорится в сообщении Минобороны.
08:13 Старший лейтенант ВДВ Радик Айсин отправился на СВО после получения условного срока за хулиганство с оружием, когда он с автоматом поехал за пивом в магазин, выяснил «Ъ».
08:07 ❗️Генсек японского правительства Ёсимаса Хаяси заявил, что Япония не приемлет введение Россией санкций против граждан страны и выражает российской стороне протест. При этом ограничение на въезд 13 японцев в РФ ввели в ответ на антироссийские санкции со стороны Токио.
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08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 882-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.