Премьер-министр РФ Мишустин посетил научный центр в Академгородке Новосибирска

Сегодня, 24 июля 2024 года, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетил Академгородок Новосибирской области. Ему презентовали работу Центра коллективного пользования Академпарка. Об этом сообщил портал МК в Новосибирске.
Генеральный директор Дмитрий Верховод рассказал премьер-министру РФ про научные достижения, технический директор Андрей Панченко показал, как устроен научно-технологический парк.
В свою очередь, Михаил Мишустин отметил, что наработки могут очень пригодиться на федеральном уровне, так как в стране сейчас активно развивается машиностроение и робототехника.
Ранее Сиб.фм писал, что Андрей Травников представил Мишустину результаты модернизации здравоохранения Новосибирской области.