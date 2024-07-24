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Премьер-министр РФ Мишустин посетил научный центр в Академгородке Новосибирска

Новосибирский Академгородок посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 24 июля 2024 года, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетил Академгородок Новосибирской области. Ему презентовали работу Центра коллективного пользования Академпарка. Об этом сообщил портал МК в Новосибирске.

Генеральный директор Дмитрий Верховод рассказал премьер-министру РФ про научные достижения, технический директор Андрей Панченко показал, как устроен научно-технологический парк.

В свою очередь, Михаил Мишустин отметил, что наработки могут очень пригодиться на федеральном уровне, так как в стране сейчас активно развивается машиностроение и робототехника.

Ранее Сиб.фм писал, что Андрей Травников представил Мишустину результаты модернизации здравоохранения Новосибирской области.

Мишустин Михаил