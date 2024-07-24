Вячеслав Федорищев представил документы на выборы губернатора Самарской области

Также врио Вячеслав Федорищев определился с кандидатурами в сенаторы РФ от Самарской области в случае его победы на выборах. В список вошли бывший губернатор Дмитрий Азаров, замсекретаря реготделения «Единой России» по проектной деятельности, глава комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике самарской губдумы Марина Сидухина и депутат Госдумы от Самарской области Андрей Трифонов.