Вячеслав Федорищев представил документы на выборы губернатора Самарской области

Вячеслав Федорищев представил в свою поддержку 173 подписи муниципальных депутатов. Он первым подал документы, необходимые для регистрации на выборах главы региона. После проверки документации облизбирком примет решение о регистрации кандидата.
На выборы губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева выдвинуло самарское региональное отделение «Единой России». На этапе досрочных выборов главы региона кандидаты с 14 по 24 июля должны представить в облизбирком документы для регистрации.
Также врио Вячеслав Федорищев определился с кандидатурами в сенаторы РФ от Самарской области в случае его победы на выборах. В список вошли бывший губернатор Дмитрий Азаров, замсекретаря реготделения «Единой России» по проектной деятельности, глава комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике самарской губдумы Марина Сидухина и депутат Госдумы от Самарской области Андрей Трифонов.