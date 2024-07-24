Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вячеслав Федорищев представил документы на выборы губернатора Самарской области

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев представил документы для регистрации на выборах главы региона. Об этом сообщил облизбирком.

Источник: РИА "Новости"

Вячеслав Федорищев представил в свою поддержку 173 подписи муниципальных депутатов. Он первым подал документы, необходимые для регистрации на выборах главы региона. После проверки документации облизбирком примет решение о регистрации кандидата.

На выборы губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева выдвинуло самарское региональное отделение «Единой России». На этапе досрочных выборов главы региона кандидаты с 14 по 24 июля должны представить в облизбирком документы для регистрации.

Также врио Вячеслав Федорищев определился с кандидатурами в сенаторы РФ от Самарской области в случае его победы на выборах. В список вошли бывший губернатор Дмитрий Азаров, замсекретаря реготделения «Единой России» по проектной деятельности, глава комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике самарской губдумы Марина Сидухина и депутат Госдумы от Самарской области Андрей Трифонов.