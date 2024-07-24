Трамп подал жалобу на Харрис из-за денег Байдена

Федеральную избирательную комиссию США возглавляет назначенный Трампом в период его президентства республиканец Шон Кукси. Он уже публично усомнился в законности передачи пожертвованию на кампанию Харрис. «Я думаю, что это действительно сложно, вот короткий ответ <…>. Это действительно беспрецедентно с точки зрения современной политической истории и, конечно, с точки зрения закона о финансировании избирательных кампаний», — сказал он. Его предшественница, демократ Дара Линденбаум, назвала передачу денег законной.