В Воронеже облдума одобрила запрет на ночной розлив пива

Напомним, что на сегодняшний день в регионе в жилых домах расположено 80 торговых точек, торгующих алкоголем в ночное и вечернее время. 77 из них — в самом Воронеже. Это 34 кафе, 12 ресторанов, 18 буфетов (из них 13 — «разливайки») и 16 баров (из них 6 — «разливайки»).