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В Воронеже облдума одобрила запрет на ночной розлив пива

В Воронеже в скором времени нельзя будет купить алкогольную продукцию в «разливайках», расположенных в многоквартирных домах. Речь идет о буфетах, барах и рюмочных. Правда, запрет касается лишь ночной продажи алкогольных напитков, в дневные часы точки продаж будут работать по-прежнему.

Данные изменения уже внесла в закон Воронежская облдума и они обретут силу уже 1 марта следующего года.

Запрет на продажу алкогольных напитков в «разливайках», расположенных в жилых домах, ввели с 21.00 до 9 часов утра.

Кроме того, согласно изменениям в законе, продавать алкоголь в дни массовых гуляний смогут только точки общепита — остальным это будет запрещено.

Напомним, что на сегодняшний день в регионе в жилых домах расположено 80 торговых точек, торгующих алкоголем в ночное и вечернее время. 77 из них — в самом Воронеже. Это 34 кафе, 12 ресторанов, 18 буфетов (из них 13 — «разливайки») и 16 баров (из них 6 — «разливайки»).

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