Захарова связала риторику Киева о завершении конфликта с электоральными циклами в США

«Эта риторика связана с электоральными циклами в Соединенных Штатах Америки. Это те сигналы, которые на фоне происходящего вокруг Белого дома, вокруг предстоящих выборов, посылает Банковая (на этой улице в Киеве расположен офис президента Украины Владимира Зеленского — прим. ТАСС)», — отметила дипломат, комментируя слова Зеленского о том, что он понимает необходимость завершить конфликт как можно скорее.
Как указала Захарова, говорить об искренности Зеленского «не то что смешно, а даже как-то неприлично», ее никогда и не было. «Он предал не только граждан Украины. Он предал всю свою ближайшую команду, то есть всех тех людей, которые привели его к власти, которые с ним были до момента, так сказать, его кульминации или антикульминации. Он предал всех, всех сдал», — добавила она.
Дипломат также подчеркнула, что в последние годы была «тысяча подтверждений того, что Зеленский готов предать любого ради сохранения собственной власти, ради собственных болезненных амбиций». Поэтому, обратила внимание Захарова, риторика Зеленского «встраивается в поток политических новостей в Штатах, чтобы где-то напомнить о себе, где-то поклянчить еще, где-то сделать задел на будущее — а вдруг там что-то поменяется».
Зеленский заявил о понимании необходимости скорейшего завершения конфликта на встрече с государственным секретарем (главой правительства) Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. До этого он в интервью вещательной корпорации Би-би-си, опубликованном 21 июля, заговорил о возможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на действующий на Украине указ о запрете таких переговоров. Украинский президент также заявил, что «никто не согласится» на вооруженный конфликт, который «будет идти еще 10 лет или долгие годы». Перед этим Зеленский также говорил, что представители России должны участвовать во второй конференции по урегулированию украинского конфликта.