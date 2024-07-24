Захарова связала риторику Киева о завершении конфликта с электоральными циклами в США

Как указала Захарова, говорить об искренности Зеленского «не то что смешно, а даже как-то неприлично», ее никогда и не было. «Он предал не только граждан Украины. Он предал всю свою ближайшую команду, то есть всех тех людей, которые привели его к власти, которые с ним были до момента, так сказать, его кульминации или антикульминации. Он предал всех, всех сдал», — добавила она.