СМИ: главком ВСУ отказался раскрыть данные о потерях

Официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание Зеленского о 31 тысячи погибших военных ВСУ, заявила, что каждый гражданин Украины понимает, что это ложь. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 февраля заявил, что ВСУ потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными только в ходе безуспешного контрнаступления с 4 июня 2023 года. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что Зеленский занизил цифры потерь ВСУ по крайней мере в 10 раз.