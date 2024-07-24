СМИ: главком ВСУ отказался раскрыть данные о потерях

Ранее Владимир Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года составили 31 тысячу человек погибшими.
«Может ли Сырский обновить эти данные? Он отказался», — говорится в сообщении издания, которому главком ВСУ дал интервью.
Сырский добавил, что информация о потерях носит конфиденциальный характер и ей может воспользоваться Москва.
Официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание Зеленского о 31 тысячи погибших военных ВСУ, заявила, что каждый гражданин Украины понимает, что это ложь. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 февраля заявил, что ВСУ потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными только в ходе безуспешного контрнаступления с 4 июня 2023 года. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что Зеленский занизил цифры потерь ВСУ по крайней мере в 10 раз.