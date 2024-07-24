Мишустин призвал применять российские разработки в работе компаний

«Мы понимаем, что есть много запросов для того, чтобы снизить затраты на управление всем процессом. И чем больше резидентов, чем больше здесь компетенций, тем, конечно, больше вопросов встает. Сейчас много что сделано, чтобы вы могли использовать инструменты, в частности, компенсации затрат на инфраструктуру через субсидии регионального бюджета напрямую, это сделано», — заявил он.