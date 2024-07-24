Независимый кандидат в президенты Кеннеди-младший предрек США революцию

Свой пост он сопроводил видеозаписью подкаста, в котором он рассуждает на тему вероятной революции в Соединенных Штатах. По его словам, борьба за власть в США вышла за пределы противостояния демократов и республиканцев и стала классовой борьбой. Кеннеди добавил, что около 54% американцев не хватает денег для того, чтобы закрыть свои базовые потребности.