Независимый кандидат в президенты Кеннеди-младший предрек США революцию

«В этой стране грядет революция. Вопрос в том, будет ли она основана на идеализме или будет захвачена темными, регрессивными силами. Выбор за вами», — говорится в его сообщении.
Свой пост он сопроводил видеозаписью подкаста, в котором он рассуждает на тему вероятной революции в Соединенных Штатах. По его словам, борьба за власть в США вышла за пределы противостояния демократов и республиканцев и стала классовой борьбой. Кеннеди добавил, что около 54% американцев не хватает денег для того, чтобы закрыть свои базовые потребности.
Нынешний лидер страны Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от Демократической партии 21 июля. При этом глава государства подчеркнул, что не собирается досрочно уйти в отставку. 23 июля агентство Associated Press сообщило, что политик набрала достаточно голосов делегатов Демократической партии для формального утверждения кандидатом в президенты.
24 июля газета The Wall Street Journal подтвердила информацию о том, что государственный секретарь США Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, а также советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан могут покинуть свои посты в случае победы Харрис на выборах.
Глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя эту новость, указал на признаки раскола в Демократической партии Соединенных Штатов.
Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.