Президентские стипендии распространят еще на 12 направлений

«Очень много мер поддержки, реализуемых государством. Во-первых, это президентская стипендия адъюнктам и аспирантам, которые проводят исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития России, она установлена у нас в 75 тысяч рублей. Она ежемесячная и была учреждена в конце прошлого года, это была президентская инициатива. Кстати, увеличены восемь именных стипендий до 15 тысяч рублей для студентов и до 20 тысяч рублей для аспирантов, потому что они были совсем по нескольку сотен рублей. Доработаны процедуры их назначения и выплаты… До конца года… мы распространим выплату этих стипендий еще по 12 направлениям. Двенадцать таких стипендий еще будет», — сказал глава правительства.