Президентские стипендии распространят еще на 12 направлений

НОВОСИБИРСК, 24 июл — РИА Новости. Президентские стипендии для молодых ученых, работающих в сфере науки и прорывных технологий, до конца года распространят еще на 12 направлений, заявил в среду на встрече с молодыми учеными в новосибирском Академгородке премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Очень много мер поддержки, реализуемых государством. Во-первых, это президентская стипендия адъюнктам и аспирантам, которые проводят исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития России, она установлена у нас в 75 тысяч рублей. Она ежемесячная и была учреждена в конце прошлого года, это была президентская инициатива. Кстати, увеличены восемь именных стипендий до 15 тысяч рублей для студентов и до 20 тысяч рублей для аспирантов, потому что они были совсем по нескольку сотен рублей. Доработаны процедуры их назначения и выплаты… До конца года… мы распространим выплату этих стипендий еще по 12 направлениям. Двенадцать таких стипендий еще будет», — сказал глава правительства.
Он также сообщил, что в рамках обновленной программы мегагрантов проводится специальный конкурс для привлечения молодых перспективных исследователей.
«На реализацию этого проекта по каждому направлению дают в течение двух лет по 15 миллионов рублей ежегодно. Также есть возможность продлевать такую субсидию еще на два года, если все делается в соответствии с теми нормативами, которые есть у министерства», — сказал премьер.
В числе социальных мер поддержки он отметил служебное жилье и очень востребованные жилищные сертификаты.
«В прошлом году расширили критерии этой программы. Теперь их могут оформить молодые научные и научно-педагогические работники научных организаций и вузов, причем вне зависимости от ведомственной принадлежности», — сказал Мишустин.
Он отметил, что за последние полгода около 100 молодых ученых обратились за сертификатами и большинство заявок уже одобрены.
Мишустин в Новосибирске в среду посетил научно-технологический парк Академгородка, а также он пообщался с молодыми учеными и преподавателями Новосибирского государственного университета (НГУ).