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Премьер-министр РФ Мишустин пообщался со студентами в СУНЦ НГУ

Рабочая поездка председателя правительства РФ Михаила Мишустина по новосибирскому Академгородку продолжилась — премьер-министр побывал в СУНЦ НГУ.

Источник: МК.RU Новосибирск

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин после посещения Академпарка отправился в Специализированный учебно-научный центр НГУ. Там он встретился с молодыми учёными и студентами. С разработками студентов министра лично знакомил ректор НГУ Михаил Федорук.

«Мы здесь пытаемся охватить 10 направлений: это веб-программирование, виртуальная и дополненная реальность, биоинформатика, ближе к генетике, — все эти специальности находятся здесь, — пояснили Михаилу Мишустину. — А в соседней комнате, где станки, там находятся те, кто работает с электроникой».

Как объяснили в СУНЦ НГУ, ученики здесь осваивают цифровую среду при изготовлении деталей. В ассортименте оборудования у начинающих учёных — 3D-принтер и мини-станки.

Напомним, перед этим Михаила Мишустина ознакомили с работой Центра коллективного пользования Академпарка. Многие разработки премьер-министр РФ предложил внедрять и на федеральном уровне.

Мишустин Михаил