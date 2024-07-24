Премьер-министр РФ Мишустин пообщался со студентами в СУНЦ НГУ

«Мы здесь пытаемся охватить 10 направлений: это веб-программирование, виртуальная и дополненная реальность, биоинформатика, ближе к генетике, — все эти специальности находятся здесь, — пояснили Михаилу Мишустину. — А в соседней комнате, где станки, там находятся те, кто работает с электроникой».