Дмитрий Азаров может второй раз войти в состав Совета Федерации РФ

В первый раз Дмитрий Азаров вошел в состав Совфеда от Самарской области в 2014 году, когда ушел с поста мэра Самары. Это произошло в период, когда регион возглавлял Николай Меркушкин. Он же выдвинул кандидатуру Дмитрия Азарова в Совет Федерации, несмотря на сложные отношения между ними.