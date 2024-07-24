В Новосибирске Мишустин объявил о расширении списка президентских стипендий

Президентские стипендии, которые выплачивают молодым учёным, работающим в сфере науки и прорывных технологий, распространят ещё на 12 направлений. Об этом заявил Михаил Мишустин на встрече с учёными в Академгородке Новосибирска.
Информацию передают «РИА Новости».
Премьер-министр проводит рабочую поездку в Новосибирске. 24 июля он побывал в Академгородке, пообщался с молодыми учёными НГУ. Михаил Мишустин рассказал о мерах государственной поддержки.
Так, ежемесячно выплачивается президентская стипендия адъюнктам и аспирантам, которые реализуют приоритеты научно-технологического развития России. Она равна 75 тысячам. Михаил Владимирович подчеркнул, что это была инициатива Владимира Путина.
Анонсирован премьер-министр и положительные изменения в рамках поддержки учёных.
«Увеличены восемь именных стипендий до 15 тысяч рублей для студентов и до 20 тысяч рублей для аспирантов, потому что они были совсем по нескольку сотен рублей… До конца года… мы распространим выплату этих стипендий еще по 12 направлениям», — цитирует Михаила Мишустина «РИА Новости».