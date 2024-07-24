В Новосибирске Мишустин объявил о расширении списка президентских стипендий

«Увеличены восемь именных стипендий до 15 тысяч рублей для студентов и до 20 тысяч рублей для аспирантов, потому что они были совсем по нескольку сотен рублей… До конца года… мы распространим выплату этих стипендий еще по 12 направлениям», — цитирует Михаила Мишустина «РИА Новости».