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Казахстан и Азербайджан заключат соглашение о военной разведке

АСТАНА, 24 июл — Sputnik. Проект соглашения о сотрудничестве Казахстана и Азербайджана в сфере военной разведки в области обороны разместили на портале «Открытые НПА» для обсуждения. В соглашении содержится взаимный обмен разведывательной военной информацией по террористическим и экстремистским организациям.

А также проведение на территориях государств совместных мероприятий боевой подготовки для личного состава министерств обороны.

При этом, стороны самостоятельно несут расходы по реализации мероприятий, если только не будет отдельных договоренностей.

«Споры и разногласия решаются путем взаимных переговоров
и консультаций, без передачи на рассмотрение в какой-либо национальный, международный суд или третьей стороны», — говорится в проекте соглашения.

Соглашение о военной разведке заключается сроком на 5 лет и если одна из сторон решит его расторгнуть, то она обязана будет сообщить об этом не менее чем за 6 месяцев.

Обсуждение продлится до 6 августа.

Дипломатические отношения между Казахстаном и Азербайджаном установлены 27 августа 1992 года.

Двусторонняя договорно-правовая база включает около 70 документов, охватывающих различные области сотрудничества.

Республики активно взаимодействуют в рамках международных и региональных организаций, таких как ООН, СНГ, ОБСЕ, Организация тюркских государств, Организация исламского сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия, Организация экономического сотрудничества и другие.