Казахстан и Азербайджан заключат соглашение о военной разведке

А также проведение на территориях государств совместных мероприятий боевой подготовки для личного состава министерств обороны.
При этом, стороны самостоятельно несут расходы по реализации мероприятий, если только не будет отдельных договоренностей.
«Споры и разногласия решаются путем взаимных переговоров
и консультаций, без передачи на рассмотрение в какой-либо национальный, международный суд или третьей стороны», — говорится в проекте соглашения.
Соглашение о военной разведке заключается сроком на 5 лет и если одна из сторон решит его расторгнуть, то она обязана будет сообщить об этом не менее чем за 6 месяцев.
Обсуждение продлится до 6 августа.
Дипломатические отношения между Казахстаном и Азербайджаном установлены 27 августа 1992 года.
Двусторонняя договорно-правовая база включает около 70 документов, охватывающих различные области сотрудничества.