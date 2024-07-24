Грузия предложила США перезагрузку отношений

Министерство обороны США на прошлой неделе сообщило, что совместные учения ВС США и Грузии «Достойный партнер» (Noble Partner), запланированные на лето 2024 года, переносятся на неопределенный срок в связи с пересмотром стратегических отношений. Минобороны США обосновало решение о переносе учений тем, что грузинские власти заявляли о попытках США и Запада открыть «второй фронт» для усиления давления на Россию в связи с ситуацией на Украине. Американская сторона утверждает, что такие заявления ложны. В связи с этим власти Соединенных Штатов решили, что сейчас неподходящее время для проведения полномасштабных военных учений в Грузии.