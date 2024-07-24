Грузия предложила США перезагрузку отношений

«Мы хотим предложить нашим американским партнерам другую повестку дня, которая означает перезагрузку. Вам известно, сколько чего испортилось в этих отношениях за прошедшие три-четыре года. На этом фоне грузино-американские отношения нуждаются в перезагрузке», — сказал Кобахидзе, добавив, что власти страны ожидают, что со стороны США будут приняты прагматичные решения в этом направлении.
По словам Кобахидзе, для перезагрузки отношений в первую очередь необходим справедливый подход. Со стороны Грузии будет сделано максимальное количество необходимых для этого шагов. Главное, чтобы такие шаги сделали и представители американских властей.
Министерство обороны США на прошлой неделе сообщило, что совместные учения ВС США и Грузии «Достойный партнер» (Noble Partner), запланированные на лето 2024 года, переносятся на неопределенный срок в связи с пересмотром стратегических отношений. Минобороны США обосновало решение о переносе учений тем, что грузинские власти заявляли о попытках США и Запада открыть «второй фронт» для усиления давления на Россию в связи с ситуацией на Украине. Американская сторона утверждает, что такие заявления ложны. В связи с этим власти Соединенных Штатов решили, что сейчас неподходящее время для проведения полномасштабных военных учений в Грузии.
Власти Грузии неоднократно заявляли о попытках и желании определенных сил втянуть страну во «второй фронт» противостояния с Россией. При этом лидеры правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» подчеркивают, что вовлечение в конфликт приведет к катастрофическим последствиям для Грузии, а задача руководства — сохранять в стране мир.