Украина заявила о готовности к переговорам с Россией

В июле украинский президент Владимир Зеленский выразил готовность вести диалог с российским коллегой Владимиром Путиным вопреки принятому на Украине запрету таких действий. «Давайте честно, если мы хотим закончить войну, и у нас есть все силы для этого, и, если мир будет объединен вокруг Украины — ну, что же, мы будем говорить с теми, кто в России все решает», — пояснил он. По его мнению, конфликт следует завершить как можно скорее.