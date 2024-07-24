Лукашенко поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения

«Присущие Вам лидерские качества, стойкость характера и глубокий патриотизм лежат в основе успешной реализации курса на устойчивое развитие Республики Узбекистан, рост ее влияния на международной арене», — говорится в поздравлении.
Глава белорусского государства отметил, что его визит в Узбекистан, состоявшийся в феврале этого года, подтвердил в очередной раз общее стремление укреплять двустороннее сотрудничество и кооперационные связи на всех уровнях.
«Мы и впредь нацелены на выстраивание отношений с Ташкентом в атмосфере дружбы и взаимной поддержки», — подчеркнул Александр Лукашенко.
«Искренне желаю Вам, уважаемый Шавкат Миромонович, и Вашим близким мирного неба, поддержки родных и друзей, процветания Узбекистана, служению которому Вы посвятили всю свою жизнь, — отметил Президент. — Буду рад приветствовать Вас на гостеприимной белорусской земле».