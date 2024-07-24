Как обновился Магнитогорск к своему юбилею

В этих мероприятиях приняли участие президент страны Владимир Путин (посредством видеосвязи), а также губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.
Выбросы снизятся в разы
«Виктор Филиппович, хочу поблагодарить всю вашу команду, вас за то, что вы делаете в социальной сфере, — обратился глава государства к руководителю ММК. — Все вы работаете в лучших традициях отечественного бизнеса. Живёте по известным правилам: там, где работаете, там и развиваете города, населённые пункты. Я знаю, что это традиция всего вашего коллектива, вашей управленческой команды. Хочу вас за это поблагодарить и пожелать дальнейших успехов».
Суммарная производительность новой коксовой батареи — 2,5 млн тонн сухого кокса в год, что составляет половину потребности комбината. Новое производство позволит вывести из эксплуатации пять старых батарей, в результате более чем на 20% сократятся выбросы пыли и в 12 раз бензапирена.
"Мы делаем упор на развитие самых современных технологий для раскрытия кадрового потенциала, а металлургическая отрасль сегодня — это инновационная сфера, — обратился Алексей Текслер к председателю совета директоров ММК. — Все объекты, которые мы запускаем, способствуют повышению экологического благополучия наших граждан. Это агломерационная фабрика № 5, сегодня начала работу новая коксовая батарея, за последние годы были и другие объекты. Все они улучшают экологическую обстановку в Магнитогорске и позволяют добиться поставленных вами задач по снижению выбросов. ММК сегодня активно занимается импортозамещением. Вместе с Министерством промышленности Российской Федерации и регионом реализуется проект по производству прокатных валков. Это чистое импортозамещение. Здесь ММК тоже является лидером. У нас развивается не только современное производство, но и социальная сфера. Благодаря вашим решениям, национальным проектам строятся новые объекты здравоохранения, образования, спорта, культуры.
«Стальное сердце Родины»
Президент принял участие и в запуске третьей очереди курорта «Притяжение». Это произошло в День металлурга. Главный объект третьей очереди — светомузыкальный фонтан с символичным названием «Стальное сердце Родины». Сегодня он считается самым высоким фонтаном в стране (струи достигают в высоту 30 метров).
С поздравлениями к жителям Магнитогорска обратился губернатор
«В этом году 95-летний юбилей города, и мы движемся вперёд к столетнему юбилею, — отметил глава региона. — Открываем третью очередь парка “Притяжение”. Планируем построить на территории парка и новый многопрофильный медицинский центр. К следующему юбилею города будем строить театр оперы и балета, новые спортобъекты. Будем заниматься городом, потому что город и жители этого достойны. Всё, что делается здесь, делается с огромной любовью к жителям города, с уважением к труженикам Магнитки. Ещё раз низкий поклон инициатору проекта, Виктору Филипповичу Рашникову. Всех поздравляю с праздником, желаю счастья, здоровья, успеха и дальнейшего развития городу и комбинату».
На территории курорта, чья площадь составляет 400 гектаров, уже построили фуд-молл, фонтан, роллер-парк, есть видовой холм с всесезонными трассами для занятия горнолыжным спортом, искусственное озеро, песчаный пляж, остров с пикниковыми полянами, лодочная станция, видовой пешеходный мост и водные каскады, экотропа с беседками, сцена у озера с амфитеатром и многое другое.
Алексей Текслер вместе с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым посетили открытые в этом году кадровые центры ПАО «ММК», в том числе центр «Юный металлург». Девять современных интерактивных инсталляций позволяют оценить масштаб и виды деятельности комбината.
Теперь предстоит реализовать четвёртую очередь курорта — возвести детский крытый центр, термальный комплекс, многофункциональный медицинский центр. Губернатор и полпред также заложили первый камень в строительство жилого района, который построят на территории «Притяжения».
Конечно же, на Дне металлурга не обошлось без вручения федеральных и региональных наград. Отметили многих достойных жителей Магнитогорска, среди которых металлурги, спортсмены, работники самых разных промышленных отраслей.
Зелёный холм вместо свалки
Во время поездки Алексей Текслер ознакомился с реализацией крупных экологических проектов в городе.
Так, идут работы по рекультивации городской свалки на левом берегу реки Урал. Уже завершили технический этап — переформировало тело свалки. Сейчас здесь создают изоляционный геосинтетический экран, который позволит позднее превратить свалку в зелёный холм. Специалисты одновременно создают систему сбора и очистки фильтрата, систему сбора свалочного газа.
«У нас есть опыт в регионе по рекультивации таких крупных объектов, — пояснил Алексей Текслер. — Хочу обратить внимание, что проект важнейший для Магнитогорска. Свалка выбрасывала в год около 17 тысяч тонн загрязняющих веществ. Это сравнимо с промышленным предприятием. Плюс постоянные пожары в летнее время дополнительно давали нагрузку. Объект крайне востребованный и даст существенную долю снижения общих выбросов в Магнитогорске. Очень важно, чтобы все ваши обязательства были соблюдены к ноябрю».
Кроме того, губернатор оценил результаты реконструкции очистных сооружений на правом берегу. Мощность их составляет 89,9 тысячи кубометров в сутки. Модернизировали сооружения биологической очистки сточных вод первой очереди, сооружения выпуска очищенных вод и цех механического обезвоживания. Уже прошла наладка оборудования. Сейчас идёт адаптация биологической очистки к новым режимам.
Глава региона особо указал на то, что столь масштабный проект удалось завершить точно в запланированные сроки.
«Буквально в течение последнего месяца завершили все работы. Большой важный объект для города, — подчеркнул губернатор. — Несколько лет он реализовывался, в том числе с поддержкой Фонда развития территорий. Молодцы, что работу завершили своевременно».
После запуска сооружений должно значительно повыситься качество очистки сточных вод, доля проб сточных вод, не соответствующих нормативам, снизится в два раза, уменьшится удельный расход электроэнергии за счёт использования энергоэффективного оборудования. Сократится воздействие вредных факторов на экосистему реки Урал.
Алексей Текслер сообщил, что после начнётся реконструкция очистных сооружений и на левом берегу.
Кстати
Скоро открытие театра
В Магнитогорске Алексей Текслер посетил обновлённый театр куклы и актёра «Буратино», где близится к завершению реконструкция.
Интересно, что у театра появится новый занавес с изображением символа Магнитогорска — моста через реку Урал, по которой проходит условная граница Европы и Азии.
«Молодцы, идея правильная, — оценил нововведение губернатор. — Мне нравится, что после реконструкции в театре появится много новых элементов, которые в будущем тоже станут традицией. И это важно для любого театра».
Театр должен открыться уже 1 сентября. Зрителям обещают премьеру. Пока коллектив работает в Левобережном ДК, проводит репетиции перед премьерой.
«В рамках национального проекта “Культура” ведём реконструкцию этого объекта, — рассказал глава региона. — Строители обещают 1 сентября завершить работы. Это театр, который помнит взрослое поколение и очень любят дети. Театр после реконструкции будет абсолютно новый, хотя исторические элементы сохранят. Думаю, магнитогорцы это оценят. Театр важен для культурной жизни города. Мы последовательно занимаемся объектами культуры, обновляем и театр драмы имени А. С. Пушкина, и художественную школу, и ряд других объектов».