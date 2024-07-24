Как обновился Магнитогорск к своему юбилею

"Мы делаем упор на развитие самых современных технологий для раскрытия кадрового потенциала, а металлургическая отрасль сегодня — это инновационная сфера, — обратился Алексей Текслер к председателю совета директоров ММК. — Все объекты, которые мы запускаем, способствуют повышению экологического благополучия наших граждан. Это агломерационная фабрика № 5, сегодня начала работу новая коксовая батарея, за последние годы были и другие объекты. Все они улучшают экологическую обстановку в Магнитогорске и позволяют добиться поставленных вами задач по снижению выбросов. ММК сегодня активно занимается импортозамещением. Вместе с Министерством промышленности Российской Федерации и регионом реализуется проект по производству прокатных валков. Это чистое импортозамещение. Здесь ММК тоже является лидером. У нас развивается не только современное производство, но и социальная сфера. Благодаря вашим решениям, национальным проектам строятся новые объекты здравоохранения, образования, спорта, культуры.