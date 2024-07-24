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В правительстве Омской области произошли два крупных назначения

В среду, 24 июля 2024 года, опубликованы распоряжения губернатора Виталия Хоценко о двух крупных назначениях в правительстве Омской области.

Так, Олеся Кайль назначена заместителем министра труда и социального развития Омской области. Напомним, что ранее в областном Минтруде она возглавляла департамент занятости населения.

«Назначить Кайль Олесю Александровну заместителем министра труда и социального развития Омской области 23 июля 2024 года сроком на один год, установив испытание сроком на три месяца», — говорится в тексте распоряжения за подписью губернатора Виталия Хоценко.

Напомним, что в начале июня 2024 года Министерство труда и социального развития Омской области возглавила Ирина Варнавская, которая с 2012 года работала в этом ведомстве в статусе заместителя министра.

Второе крупное назначение произошло в недавно созданном Главном управлении молодежной политики Омской области. Заместителем начальника этого ведомства стала Елена Дудкова, которая ранее возглавляла отдел молодежных программ в омском Минспорте.

Елена Дудкова аналогично назначена на один год с испытательным сроком на три месяца.

Добавим, что Главное управление молодежной политики Омской области было создано в начале июня 2024 года. Ведомство возглавила Светлана Лопуценко. Ранее она работала руководителем управления молодежной политики в составе омского Минспорта.