В правительстве Омской области произошли два крупных назначения

Так, Олеся Кайль назначена заместителем министра труда и социального развития Омской области. Напомним, что ранее в областном Минтруде она возглавляла департамент занятости населения.
«Назначить Кайль Олесю Александровну заместителем министра труда и социального развития Омской области 23 июля 2024 года сроком на один год, установив испытание сроком на три месяца», — говорится в тексте распоряжения за подписью губернатора Виталия Хоценко.
Напомним, что в начале июня 2024 года Министерство труда и социального развития Омской области возглавила Ирина Варнавская, которая с 2012 года работала в этом ведомстве в статусе заместителя министра.
Второе крупное назначение произошло в недавно созданном Главном управлении молодежной политики Омской области. Заместителем начальника этого ведомства стала Елена Дудкова, которая ранее возглавляла отдел молодежных программ в омском Минспорте.
Елена Дудкова аналогично назначена на один год с испытательным сроком на три месяца.
Добавим, что Главное управление молодежной политики Омской области было создано в начале июня 2024 года. Ведомство возглавила Светлана Лопуценко. Ранее она работала руководителем управления молодежной политики в составе омского Минспорта.