Ректор НГУ пожаловался Мишустину на дефицит общежитий для студентов

Ректор Новосибирского государственного университета поделился планами о строительстве второй очереди кампуса, здания которой будут введены в эксплуатацию уже в следующем году. Речь идет о кампусах поточных аудиторий с научной библиотекой, научно-исследовательским и проектным центрами, а также учебно-научном центре Института медицины и психологии В. Зельмана.