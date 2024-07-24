Ректор НГУ пожаловался Мишустину на дефицит общежитий для студентов

«Не хватает нам комфортных новых мест для проживания студентов. На сегодняшний день дефицит порядка 2 тысячи мест. Пять тысяч студентов проживают на кампусе, но нам бы хотелось, чтобы все наши студенты жили здесь», — отметил ректор вуза.
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал властей области поучаствовать в решении и создать новые места для студентов НГУ. В свою очередь губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что регион активно взаимодействует с вузом.
Ректор Новосибирского государственного университета поделился планами о строительстве второй очереди кампуса, здания которой будут введены в эксплуатацию уже в следующем году. Речь идет о кампусах поточных аудиторий с научной библиотекой, научно-исследовательским и проектным центрами, а также учебно-научном центре Института медицины и психологии В. Зельмана.
Напомним, премьер-министр РФ со вчерашнего дня работает в Новосибирске. Он уже успел осмотреть международный аэропорт Толмачево, встретиться с губернатором региона Андреем Травниковым и осмотреть Академгородок.