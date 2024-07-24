Трамп и Харрис почти на равных: результаты опроса перед выборами в США

Однако агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Morning Consult, замечает, что Харрис пока отстает от Трампа на два процента (47% против 45%), что все же является улучшением по сравнению с отставанием в шесть пунктов, с которым столкнулся Байден. Социологи предполагают, что успех Харрис может быть временным, учитывая глубокое разделение американских избирателей на два лагеря.