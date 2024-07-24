Трамп и Харрис почти на равных: результаты опроса перед выборами в США

Результаты опроса NPR/PBS News/Marist College показали, что бывший президент США Дональд Трамп пользуется поддержкой 46% зарегистрированных избирателей, в то время как вице-президента Камалу Харрис поддерживают 45%. Почти 9% респондентов пока не определились с выбором. Впечатляющий рост числа независимых респондентов до 21% (по сравнению с 4% в менее раннем опросе Трамп-Байден) также привлекает внимание.
Около 90% респондентов выразили согласие с решением действующего президента Джо Байдена не участвовать в предстоящих выборах, и 41%, включая 65% демократов, считают, что это повышает шансы партии на победу в ноябре. Опрос был проведен 22 июля среди 1 117 зарегистрированных избирателей с погрешностью ±3,5 процентных пункта.
В опросе Reuters/Ipsos, проведенном
Однако агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Morning Consult, замечает, что Харрис пока отстает от Трампа на два процента (47% против 45%), что все же является улучшением по сравнению с отставанием в шесть пунктов, с которым столкнулся Байден. Социологи предполагают, что успех Харрис может быть временным, учитывая глубокое разделение американских избирателей на два лагеря.
Ранее, опрос CBS News показал, что рейтинг Харрис выше, чем у Байдена: 48% избирателей готовы проголосовать за нее, что на один процентный пункт больше, чем за Байдена. В то же время Трамп сохраняет поддержку на уровне 52% в противостоянии с Харрис.