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Трамп и Харрис почти на равных: результаты опроса перед выборами в США

Согласно последним данным, бывший президент Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис показывают почти одинаковые результаты среди избирателей.

Источник: Reuters

Результаты опроса NPR/PBS News/Marist College показали, что бывший президент США Дональд Трамп пользуется поддержкой 46% зарегистрированных избирателей, в то время как вице-президента Камалу Харрис поддерживают 45%. Почти 9% респондентов пока не определились с выбором. Впечатляющий рост числа независимых респондентов до 21% (по сравнению с 4% в менее раннем опросе Трамп-Байден) также привлекает внимание.

Около 90% респондентов выразили согласие с решением действующего президента Джо Байдена не участвовать в предстоящих выборах, и 41%, включая 65% демократов, считают, что это повышает шансы партии на победу в ноябре. Опрос был проведен 22 июля среди 1 117 зарегистрированных избирателей с погрешностью ±3,5 процентных пункта.

В конце прошлой недели Байден предложил кандидатом в президенты Камалу Харрис, ныне занимающую пост вице-президента.

В опросе Reuters/Ipsos, проведенном 22—23 июля, Харрис опережает Трампа на 2%, получив поддержку 44% респондентов против 42% у Трампа. Участники опроса отметили, что Харрис обладает «острым умом и способна справляться с трудностями» (56% респондентов), тогда как такое мнение о Трампе выразили 49%. Среди демократов 91% положительно относятся к Харрис, а три четверти считают, что партия должна поддержать ее кандидатуру. Четверть опрошенных считает, что несколько кандидатов должны побороться за выдвижение.

Согласно опросу Associated Press, Харрис получила значительную поддержку демократов — 2579 делегатов при необходимых 1976 для выдвижения в президенты от Демократической партии.

Однако агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Morning Consult, замечает, что Харрис пока отстает от Трампа на два процента (47% против 45%), что все же является улучшением по сравнению с отставанием в шесть пунктов, с которым столкнулся Байден. Социологи предполагают, что успех Харрис может быть временным, учитывая глубокое разделение американских избирателей на два лагеря.

Ранее, опрос CBS News показал, что рейтинг Харрис выше, чем у Байдена: 48% избирателей готовы проголосовать за нее, что на один процентный пункт больше, чем за Байдена. В то же время Трамп сохраняет поддержку на уровне 52% в противостоянии с Харрис.

Трамп Дональд