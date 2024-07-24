Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с главами районов

Виталий Хоценко провел серию встреч с главами муниципальных районов для обсуждения вопросов местного значения, рабочих поездок, обсуждению задач и планов развития муниципалитета.
Губернатор Омской области собирается сделать такие встречи с главами районов традиционными.
Виталий Хоценко уже встретился с руководителями Исилькульскогого, Нововаршавского Оконешниковского районов, с которыми губернатор обсудил подготовку к следующей «Королеве спорта», развитие агротуризма в Омской области, подготовку к отопительному сезону и многое другое.