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Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с главами районов

Встречи с главами муниципальных районов станут традицией.

Виталий Хоценко провел серию встреч с главами муниципальных районов для обсуждения вопросов местного значения, рабочих поездок, обсуждению задач и планов развития муниципалитета.

Губернатор Омской области собирается сделать такие встречи с главами районов традиционными.

Виталий Хоценко уже встретился с руководителями Исилькульскогого, Нововаршавского Оконешниковского районов, с которыми губернатор обсудил подготовку к следующей «Королеве спорта», развитие агротуризма в Омской области, подготовку к отопительному сезону и многое другое.