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Минск будет закупать косметику в КНДР и продавать продукты

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Переговоры главы МИД Беларуси Максима Рыженкова с министром иностранных дел КНДР Чве Сон Хи прошли в Пхеньяне, об этом сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Источник: Sputnik.by

В рамках встречи министры подробно обсудили двусторонние отношения и достигли договоренности об интенсификации контактов на различных уровнях.

Внешнеполитические ведомства двух стран активизируют взаимодействие, чтобы способствовать дальнейшему расширению договорной и правовой базы.

«Министры констатировали совпадение позиций и согласились продолжить предпринимать совместные усилия в целях продвижения к справедливому многополярному мироустройству».

отметили в пресс-службе.

Минск и Пхеньян также рассмотрели вопросы взаимодействий на международных площадках учитывая положение дел в глобальной и региональной сферах безопасности.

«Министр иностранных дел КНДР выразила поддержку усилиям Беларуси по противостоянию незаконным санкциям и ограничениям со стороны группы западных государств», — отметили в МИД.

Также состоялись переговоры с министром внешнеэкономических связей КНД Юн Чжоу Хо, в ходе которых обсуждались вопросы экономического сотрудничества по направлениям, не ограниченным решениями Совбеза ООН.

«В этой связи особое внимание уделено вопросам продовольственной безопасности, образованию и здравоохранению, взаимным поставкам отдельных товаров, в числе которых белорусские продукты питания в КНДР, а также традиционная корейская косметика для белорусского рынка».

уточнили в пресс-службе.

Белорусская делегация также посетила национальный Монумент идей чучхе и Государственный музей подарков КНДР.

экономика