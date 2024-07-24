Минск будет закупать косметику в КНДР и продавать продукты

В рамках встречи министры подробно обсудили двусторонние отношения и достигли договоренности об интенсификации контактов на различных уровнях.
Внешнеполитические ведомства двух стран активизируют взаимодействие, чтобы способствовать дальнейшему расширению договорной и правовой базы.
«Министры констатировали совпадение позиций и согласились продолжить предпринимать совместные усилия в целях продвижения к справедливому многополярному мироустройству».
Минск и Пхеньян также рассмотрели вопросы взаимодействий на международных площадках учитывая положение дел в глобальной и региональной сферах безопасности.
«Министр иностранных дел КНДР выразила поддержку усилиям Беларуси по противостоянию незаконным санкциям и ограничениям со стороны группы западных государств», — отметили в МИД.
Также состоялись переговоры с министром внешнеэкономических связей КНД Юн Чжоу Хо, в ходе которых обсуждались вопросы экономического сотрудничества по направлениям, не ограниченным решениями Совбеза ООН.
«В этой связи особое внимание уделено вопросам продовольственной безопасности, образованию и здравоохранению, взаимным поставкам отдельных товаров, в числе которых белорусские продукты питания в КНДР, а также традиционная корейская косметика для белорусского рынка».
Белорусская делегация также посетила национальный Монумент идей чучхе и Государственный музей подарков КНДР.