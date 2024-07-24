Зеленский сломал дипломатию ЕС по Донбассу, заявил Медведчук

Он подчеркнул, что Зеленский до сих пор не верит, что может проиграть в конфликте, и не хочет видеть, что он несет горе и лишения народу. «Этот клоун уже назначил себя победителем, и считает, что побежденная сторона покроет все репарациями», — отметил Медведчук. Он добавил, что Зеленский «заразил» этим и коллективный Запад, поскольку ранее такого «антироссийского шабаша» не было там даже во времена Холодной войны.