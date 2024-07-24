Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский сломал дипломатию ЕС по Донбассу, заявил Медведчук

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский сломал европейскую дипломатию по урегулированию на Донбассе, сделав дипломатов грубее и жестче, считает председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Источник: РИА "Новости"

«Именно Зеленский сломал европейскую дипломатию по урегулированию конфликта на Донбассе. С тех пор европейских дипломатов как подменили, их выражения стали грубее, они ведут пропагандистскую войну и готовят к реальной своих граждан», — написал Медведчук в материале, опубликованном на сайте указанного движения.

Он подчеркнул, что Зеленский до сих пор не верит, что может проиграть в конфликте, и не хочет видеть, что он несет горе и лишения народу. «Этот клоун уже назначил себя победителем, и считает, что побежденная сторона покроет все репарациями», — отметил Медведчук. Он добавил, что Зеленский «заразил» этим и коллективный Запад, поскольку ранее такого «антироссийского шабаша» не было там даже во времена Холодной войны.

ЕС