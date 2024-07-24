Медицина, детские сады и благоустройство: какие обращения Демешина поддержал Мишустин

Главным событием этой недели для Хабаровского края стал, несомненно, двухдневный рабочий визит председателя Правительства России Михаила Мишустина. Эксперты сходятся во мнении, что количество решений, принятых по итогам этой поездки, действительно впечатляет. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Дмитрий Демешин в беседах с главой кабмина обосновал свои обращения к федеральному центру запросами граждан. Объезжая районы края, он собрал достаточное количество информации, чтобы понимать, что волнует население. Именно поэтому основной акцент в общении с премьером глава региона сделал на социальной сфере и благоустройстве.
Вместе с Дмитрием Демешиным Михаил Мишустин осмотрел несколько наиболее важных объектов, обсудил с врио губернатора насущные проблемы края, по ряду которых уже принял необходимые решения. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ.
Внимания были удостоены социальные объекты, требующие сегодня обновления и реконструкции.
«Конечно, в первую очередь это ремонты объектов культуры, оснащение, устройство площадок в детских садах, потребность в передвижных медицинских комплексах края, спортинвентаре. Исходя из запросов людей, мы определили ряд мероприятий, на которые просим софинансирование. Это капитальный ремонт социальных учреждений, это школы, театры и общежития. Это установка детских научных площадок и павильонов здоровья, приобретение площадок для ГТО, а также специализированной техники для поликлиник и учреждений культуры. Это очень востребовано, это реально нужно людям», — обратился к премьеру врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.
На основе пожеланий граждан отобрали 240 учреждений образования, культуры и здравоохранения, требующих срочного ремонта, который без помощи федерального центра не сделать. Михаил Мишустин пообещал рассмотреть вопрос выделения средств.
Глава региона обратил внимание председателя правительства, что жители края также транслируют запрос на обновление школ, детских садов и других объектов.
«Мы работаем комплексно, в том числе и с учетом национальных проектов. У нас есть большая потребность в том, чтобы дети проходили обучение в детских садах, школах в качественных условиях. Сейчас я езжу по территориям, вижу, что ряд детских садов, к сожалению, имеет большие проблемы. Несколько объектов мы уже благоустроили за счет краевого бюджета. Но, конечно, потребность от людей, которую они выражают, очень большая. Мы очень просим вас поддержать эти инициативы Хабаровского края и поддержать развитие этих территорий, особенно 80 детских садов, которые мы можем отремонтировать в интересах наших жителей», — сказал Дмитрий Демешин.
Михаил Мишустин пообещал проработать с правительством вопрос финансовой поддержки этих инициатив.
«Конечно, мы поможем со всем, о чем вы говорите. Я думаю, что мы с вами еще детально обсудим, и все соответствующие запросы надо подготовить. Министерству финансов дам все распоряжения», — ответил председатель Правительства России Михаил Мишустин.
МЕДИЦИНА.
Во время посещения инфекционного корпуса детской краевой больницы имени Пиотровича Михаил Мишустин узнал, что медицинское учреждение нуждается в дополнительном оборудовании. Например, нужны аппараты СКТ и МРТ, оснащение реанимации и операционного блока.
«Обязательно поможем с оборудованием. Дадим поручения Минздраву и Минфину России. Когда болеют маленькие пациенты, душа болит за каждого. Знаю, что и у региональных властей имеются большие планы по развитию отрасли. Самое главное, чтобы дети чувствовали заботу и возможность профессиональной помощи. Уверен, что их родители оценили то, как организована работа в этой больнице», — подчеркнул премьер-министр.
Ведущие медработники Хабаровского края высоко оценили результаты визита Михаила Мишустина и решения, принятые в сфере здравоохранения.
«Самое первое, что мы для себя поняли — наш регион находился и находится под пристальным вниманием первых лиц государства. Президент поставил нам определенную задачу, в том числе и по дальнейшему развитию национальных проектов. Он четко дал понять, что все национальные проекты здравоохранения будут продлены, конкретизированы и расширены. Кроме того, тот факт, что премьер-министр посетил нас вместе с министром здравоохранения, говорит о том, что отрасли уделяется огромное внимание. Приятно, что детская медицина выделена в качестве перспективного направления. У нас сделано очень многое: в больнице имени Петровича организован межрегиональный центр хирургии, открыт инфекционный корпус. Помощь в приобретении оборудования, конечно, будет иметь колоссальное значение», — прокомментировал главный врач Краевой клинической больницы имени профессора Сергеева Андрей Субботин.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко, прибывший в Хабаровский край вместе с премьер-министром, помимо прочего, осмотрел клинико-диагностический центр, детскую поликлинику № 17, противотуберкулезный диспансер, федеральный кардиоцентр и краевой онкологический центр. Андрей Субботин также считает это хорошим знаком для региона.
«То, что мы видим сейчас — это так называемая “сверка часов”. Представители федерального правительства приехали, уточнили задачи, выслушали региональную власть. Во-первых, люди здесь видят внимание к их проблемам, а во-вторых, они понимают ответственность за свою работу на местах. Я думаю, по итогам визита задачи нам конкретизируют. Ну, а мы уже сейчас в готовности их решать», — поделился Андрей Субботин.
БЛАГОУСТРОЙСТВО.
Принят ряд важных решений и в сфере благоустройства территории края и краевого центра. Например, восстановление и приведение в порядок старейшего на Дальнем Востоке дендрария, обустройство дамбы, которая станет основой для объединенной набережной.
Михаил Мишустин пообещал поддержать все проекты и дать необходимые поручения Минвостокразвития и Минфину.
Отметим, это лишь та часть договоренностей, которая стала известна по мере посещения главой кабмина объектов. В правительстве Хабаровского края сообщили, что итоговый отчет о результатах визита премьера Дмитрий Демешин представит на следующей неделе.