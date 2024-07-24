Медицина, детские сады и благоустройство: какие обращения Демешина поддержал Мишустин

«Мы работаем комплексно, в том числе и с учетом национальных проектов. У нас есть большая потребность в том, чтобы дети проходили обучение в детских садах, школах в качественных условиях. Сейчас я езжу по территориям, вижу, что ряд детских садов, к сожалению, имеет большие проблемы. Несколько объектов мы уже благоустроили за счет краевого бюджета. Но, конечно, потребность от людей, которую они выражают, очень большая. Мы очень просим вас поддержать эти инициативы Хабаровского края и поддержать развитие этих территорий, особенно 80 детских садов, которые мы можем отремонтировать в интересах наших жителей», — сказал Дмитрий Демешин.