Друг и единомышленник. Президент Узбекистана принимает поздравления с днем рождения от лидеров зарубежных стран

К этому часу президента Узбекистана поздравили главы России, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана Азербайджана, Беларуси, Турции, Монголии, Венгрии.
По информации пресс-секретаря главы государства, в адрес президента поступают поздравления также от глав правительств и парламентов, руководителей авторитетных международных и региональных организаций.
Президент России Владимир Путин в своем поздравлении отметил, что Шавкат Мирзиёев снискал большое уважение среди соотечественников и высокий международный авторитет.
«Под Вашим руководством Узбекистан добился значительных успехов в социальной и экономической сферах, укрепил свои позиции на мировой арене. Трудно переоценить Ваш личный вклад в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами. Тепло вспоминаю наши недавние плодотворные переговоры в Ташкенте. Буду рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы на благо дружественных народов России и Узбекистана», — говорится в поздравлении.
Российский президент пожелал своему узбекскому коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.
В своем поздравлении китайский лидер Си Цзиньпин напомнил президенту Узбекистана о его недавнем визите в Китай, где стороны провели плодотворные переговоры и объявили о повышении статуса двусторонних отношений до уровня всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства. Также упомянул встречу в Астане, на полях Саммита ШОС, где стороны достигли новых договоренностей по китайско-узбекскому сотрудничеству.
«Уделяю повышенное внимание развитию китайско-узбекских отношений и ценю глубокую дружбу с Вами. Готов вместе с Вами прилагать усилия по продвижению сотрудничества во всех сферах и выведению китайско-узбекских отношений на новый уровень. Уверен, что под вашим руководством все определенные в Стратегии “Узбекистан — 2030” цели непременно будут осуществлены в срок», — отметил председатель КНР.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в поздравительной телеграмме отметил, что «благодаря созидательной политике и мудрому руководству» сегодня Шавкат Мирзиёев является общепризнанным лидером своего народа и по праву пользуется большим авторитетом в международном сообществе.
«Дорожу нашими доверительными отношениями и высоко ценю ваш огромный личный вклад в укрепление уз дружбы, добрососедства и многогранного сотрудничества между нашими странами и народами», — отметил в поздравлении глава Казахстана.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров пожелал своему коллеге «крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни, успехов в государственных делах, а братскому народу Узбекистана — мира и процветания». В поздравлении он отметил свой недавний визит в Узбекистан.
«Уважаемый Шавкат Миромонович, я очень рад, что в Вашем лице я обрел единомышленника, верного и близкого друга», — поделился президент Кыргызстана.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем поздравлении также высоко оценил постоянное внимание президента Узбекистана вопросам качественного продвижения отношений дружбы, добрососедства и конструктивного сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном по всем направлениям взаимных интересов.
«Дорожу тесными связями между нашими странами и личными добрыми, глубоко доверительными отношениями с вами, — отметил он. — От всей души желаю вам, дорогой друг и брат, доброго здоровья, счастья, семейного благополучия и новых больших успехов в государственной деятельности на благо устойчивого прогресса и процветания дружественного народа Узбекистана».
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил, что туркмено-узбекские отношения с каждым годом наполняются новым содержанием, их отличают большое взаимное доверие и открытость.
Туркменский лидер выразил уверенность, что совместными усилиями межгосударственные отношения двух стран и стратегическое партнерство и впредь будут неуклонно развиваться на благо наших братских народов.
«Пользуясь этой приятной возможностью, от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых успехов в вашей государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана — мира, дальнейшего прогресса и процветания», — отметил он.
Президент Азербайджана в поздравлении подчеркнул, что тесные отношения наших стран и стратегическое партнерство, подкрепленные общей историей и богатыми моральными ценностями, будут и дальше развиваться и укрепляться совместными усилиями в соответствии с волей народов двух стран.
«Уважаемый Шавкат Миромонович, я всегда дорожу нашими личными отношениями, дружбой, глубоким уважением и восхищением, доволен нашей совместной работой, основанной на взаимном доверии и поддержке, нашими постоянными контактами», — написал Ильхам Алиев.
Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил: «Присущие вам лидерские качества, стойкость характера и глубокий патриотизм лежат в основе успешной реализации курса на устойчивое развитие Республики Узбекистан, рост ее влияния на международной арене».
Он пожелал своему коллеге мирного неба, поддержки родных и друзей и процветания Узбекистану.
Турецкий президент Реджеп Эрдоган в поздравительном письме подчеркнул, что благодаря вкладу Шавката Мирзиёева отношения Узбекистана и Турции, укрепляющиеся общей историей и глубоко уходящими корнями, динамично развиваются в двустороннем и многосторонних форматах, в том числе в рамках Организации тюркских государств.
"Я был глубоко удовлетворен вашим визитом в нашу страну для участия в III заседании турецко-узбекского Совета стратегического сотрудничества высшего уровня, которое мы провели вместе с Вами в прошлом месяце. Хотел бы еще раз подчеркнуть уверенность в том, что наши тесные отношения, основанные на дружбе и братстве, будут и впредь устойчиво укрепляться.
Пользуясь случаем, желаю Вашему Превосходительству крепкого здоровья, счастья, а дружественному и братскому узбекскому народу — благополучия и процветания", — отметил Эрдоган.
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух также отметил, что благодаря «дальновидному и мудрому руководству Узбекистан процветает, все более растет репутация страны в регионе и на международной арене».
«Пусть многовековая дружба наших народов продолжает крепнуть, а взаимовыгодное сотрудничество между Монголией и Узбекистаном постоянно развивается. Желаю вам и вашей прекрасной семье крепкого здоровья, счастья и благополучия, а народу Узбекистана — процветания», — отметил лидер Монголии.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан также поздравил с днем рождения Шавката Мирзиёева.
Он отметил, что благодаря открытому сотрудничеству венгерско-узбекские отношения за последние годы расширились и вышли на беспрецедентный уровень.
"Господин президент, я чрезвычайно благодарен за вашу приверженность укреплению отношений. Уверяю вас, что в дальнейшем я также продолжу принимать все необходимые меры, чтобы в партнёрстве с вами добиваться все новых и новых успехов в двусторонних отношениях..
Желаю Вам крепкого здоровья и больших успехов в Вашей деятельности!", — говорится в поздравительном письме премьер-министра Венгрии.