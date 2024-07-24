Друг и единомышленник. Президент Узбекистана принимает поздравления с днем рождения от лидеров зарубежных стран

"Я был глубоко удовлетворен вашим визитом в нашу страну для участия в III заседании турецко-узбекского Совета стратегического сотрудничества высшего уровня, которое мы провели вместе с Вами в прошлом месяце. Хотел бы еще раз подчеркнуть уверенность в том, что наши тесные отношения, основанные на дружбе и братстве, будут и впредь устойчиво укрепляться.