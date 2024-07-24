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Токаев поздравил Мирзиёева с днем рождения

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 24 июля 2024 года провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения и пожелал ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Узбекистана.

Глава государства подчеркнул, что высоко оценивает личный вклад лидера Узбекистана в укрепление казахско-узбекских отношений дружбы, добрососедства и союзничества.

Собеседники отметили поступательную динамику двустороннего взаимодействия и обсудили перспективы наращивания сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Были рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки. Кроме того, состоялся обмен мнениями по графику предстоящих встреч на высшем уровне.

Отметим, что сегодня Шавкату Мирзиёеву исполнилось 67 лет.

Шавкат Мирзиеев